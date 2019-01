Luca, scomparso nel nulla in Burkina Faso: buio fitto, nessuna notizia dal 15 dicembre

Luca Tacchetto, 28 anni, è scomparso in Burkina Faso: non si hanno più sue notizie dal 15 dicembre scorso.

Il figlio dell’ex sindaco di Vigonza (Padova) Nunzio Tacchetto era arrivato a Bobo Dioulasso, la seconda più grande città del Burkina Faso, il 15 dicembre scorso, venti giorni fa. Con lui c'era Edith Blais, cittadina canadese. I due avevano preso a noleggio una Megane Scenic ed erano diretti verso la capitale Ouagadougou. C'è comprensibilmente molta preoccupazione. Da quel 15 dicembre, buio fitto.

Le ultime foto sono state condivise sui loro account social proprio quel giorno. L'allarme è stato lanciato su Facebook da alcuni conoscenti dei due e poi ripreso dalla stampa locale.

Scomparso Luca Tacchetto di Vigonza in Burkina Faso

L'ambasciata d'Italia ad Abidjan segue con la massima attenzione il caso del connazionale Luca Tacchetto, scomparso in Burkina Faso, e sin dal primo momento è intervenuta presso le autorità locali perché fossero attivate le opportune ricerche. Lo riferiscono fonti della Farnesina, secondo cui il ministero si mantiene in contatto con i famigliari per fornire, in stretto raccordo con l'ambasciata, informazioni aggiornate e ogni altra possibile assistenza.