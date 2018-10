"Puzzi di morto", autista del bus insulta giovane studente di origine straniera

Brutto episodio a Lucca, la Ctt Toscana Nord ha avviato delle verifiche interne. I fatti: uno studente di 16 anni, nato e cresciuto a Lucca da genitori originari dello Sri Lanka, ha riferito di essere stato insultato dall'autista del mezzo pubblico che lo stava portando a scuola.

"Non ti puoi sedere, puzzi di morto": queste le parole che il giovane, che frequenta un istituto superiore, si sarebbe sentito rivolgere. Gli inquirenti indagano, è necessario fare piena chiarezza. L'autista avrebbe prima detto al ragazzo di stare in piedi perché non c'erano posti a sedere. Quando qualche minuto dopo il 16enne ha trovato posto a sedere, lo avrebbbe insultato ad alta voce, gratuitamente: ''Ma vieni dal cimitero? Puzzi di morto! C'è un tanfo di morto! Che cosa ti sei messo?".

Altri ragazzi che hanno assistito alla scena non sono intervenuti. E' stato il padre, dopo aver ascoltato il racconto del figlio, a non perdere tempo e informare gli uffici della Regione che si occupano del trasporto scolastico.