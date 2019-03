Morto lo chef Luciano Zazzeri: trovato senza vita nel garage di casa

E' morto Luciano Zazzeri: lo chef e proprietario del noto ristorante La Pineta di Marina di Bibbona (in provincia di Livorno), è stato ritrovato senza vita nel garage di casa domenica 17 marzo, nel pomeriggio. Le cause del decesso sono ancora da accertare.

Morto Luciano Zazzeri, proprietario del ristorante La Pineta di Marina di Bibbona

Il suo locale stellato, conosciuto in tutto il mondo, era uno dei punti di riferimento della cucina italiana. La sua "baracca" sul mare - come amava chiamarla lui - era molto più che un'eccellenza della cucina di mare dove gustare pesce e vino: era diventata negli anni un punto di riferimento per migliaia di clienti di tutto il mondo, clienti che Zazzeri intratteneva con piatti raffinati quanto pieni di tradizione.

Affabulatore come i ristoratori di un tempo, appassionato di caccia prima ancora che pescatore e cuoco, Luciano Zazzeri è stato un maestro per molti chef, tra cui l'amico Emanuele Vallini, volto televisivo di RaiUno ("La prova del cuoco") e proprietario de La Carabaccia di Bibbona.

Stella Michelin conseguita nel 2006, Luciano Zazzeri aveva 63 anni: lascia i figli Andrea e Daniele e un'eredità culinaria e umana immensa.