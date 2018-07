Perde 1800 euro alle slot e aggredisce il barista, denunciato: aveva un coltello da macellaio

Ha dato in escandescenze perchè voleva continuare a giocare nonostante avesse perso 1.800 euro alle slot machine, ma ha finito per prendersi una denuncia per porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Il protagonista dell'episodio, avvenuto alle 11 di sabato ad Imola, è un 39enne algerino disoccupato. A denunciarlo sono stati i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Imola, che si sono attivati dopo che "la Centrale operativa del 112 ha ricevuto la telefonata di un cittadino che riferiva di aver assistito a una discussione tra il gestore di un bar di via Massimo D'Azeglio e un cliente".

Come ricostruisce Bologna Today il cliente si era infuriato perchè non riusciva a sopportare l'idea di aver perso 1.800 euro alle slot machine e voleva continuare a giocare per recuperare la somma.

L'uomo, che era già ubriaco di buon mattino, è stato denunciato perché - come riportato dai Carabinieri - gli è stato attribuito il possesso di un coltello da macellaio di 34 centimetri" che i militari hanno ritrovato nei pressi del bar e che, secondo le testimonianze, il 39enne "aveva gettato qualche istante prima dell'arrivo della pattuglia".