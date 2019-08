Precipita da 7 metri d'altezza e muore sul colpo: tragedia sul lavoro

Tragico infortunio sul lavoro a Madignano, in provincia di Cremona. Un uomo di 45 anni è morto in via Oriolo "precipitando da un'altezza di 7 metri". Ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso in posto. Le forze dell'ordine sono a lavoro per capire la dinamica dell'incidente mortale. In corso le indagini da parte dei carabinieri e dell'Ats Val Padana. L'uomo, italiano e di professione lattoniere, sarebbe caduto dal tetto del capannone dove era stato chiamato per effettuare una riparazione.

Madignano (Cremona): incidente sul lavoro, morto uomo di 45 anni

Gli incidenti sul lavoro restano un'emergenza nazionale. Soltanto ieri, dopo un infortunio mortale a Rivolta d'Adda, il consigliere regionale cremasco del Pd Matteo Piloni aveva detto: "Dall’inizio dell’anno i morti sul lavoro nella nostra regione sono più di 85, un numero che ha già superato i dati del 2018 - erano state le sue parole - in Lombardia, ormai, si tratta di una vera e propria emergenza. Bisogna mettere in campo una seria azione di rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo che oggi manca. Questo non è accettabile. Il tema della sicurezza sul lavoro deve essere messo ai primi posti dell’agenda politica di Regione Lombardia che, invece, è completamente immobile su questo tema”.

Parole che, alla luce della tragedia di Madignano, sono di ancora più urgente attualità. Un grido d'allarme.