Si rifiuta di pagare per loro il viaggio a Praga, mamma picchiata dalle due figlie

Due sorelle di 20 e 17 anni sono state denunciate dai carabinieri per aver aggredito a calci e pugni la madre, "rea" di non aver voluto pagare per loro un viaggio all'estero, a Praga, minacciandola poi con un coltello. E' successo a Resana, nel trevigiano, come racconta Nicola Cendron su TrevisoToday.

Le due ragazze, entrambe studentesse e senza alcun precedente penale alle spalle, volevano prenotare il viaggio utilizzando la carta di credito della madre. La donna, un'infermiera di 45 anni, si è rifiutata di consegnare loro il codice per effettuare il pagamento, scatenando prima un litigio e poi l'aggressione.

La donna ha cercato di fuggire, ma le due figlie l'hanno bloccata, immobilizzata e minacciata con un coltello da cucina puntato alla gola. L'infermiera alla fine è riuscita a lasciare l'abitazione e si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco, dove è stata medicata e i medici hanno deciso una prognosi di sette giorni a causa delle lesioni causate dalla lite con le figlie.

Dell'episodio sono stati informati i carabinieri della stazione di Castelfranco che hanno provevveduto a denunciare alla Procura di Treviso e alla Procura per i minori l'episodio.

La notizia su TrevisoToday