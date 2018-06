Neonato abbandonato in un vicolo, la mamma si pente: "Ridatemi il mio bambino"

La mamma del neonato abbandonato nel suo passeggino in vicolo delle Nottole a Brescia avrebbe chiesto di poter riavere il bambino.

Come scrive Il Giornale di Brescia, la donna, una 42enne di origini marocchine identificata poi grazie alle telecamere di sorveglianza e alle indagini della polizia, si sarebbe pentita e, dalla comunità sul lago di Garda dove vive insieme agli altri cinque figli, avrebbe chiesto di potersi riprendere il bambino. Il piccolo, dopo essere stato notato da alcuni residenti, era stato recuperato dalla polizia e affidato alle cure dell'ospedale Civile, dove tutt'ora si trova in attesa di quella che sembra un'adozione ormai certa, scrive BresciaToday.

"E' stato un errore, un momento di debolezza - avrebbe detto la madre - Ho sbagliato e vorrei tornare indietro, vorrei tenermi il mio bambino". L'ultima decisione su Andrea, così lo hanno ribattezzato le infermiere del Civile, spetta al Tribunale dei Minori di Brescia che sta già esaminando il caso.

La madre, arrivata dalla Francia con i cinque figli a carico per abbandonare il sesto in Vicolo delle Nottole, aveva lasciato Andrea nel passeggino, avvolto in una coperta, con il biberon e il cambio. Poi è rientrata in Francia, dove però non è rimasta a lungo, tornando in Franciacorta dove abitano ancora il marito e la cognata, che a sua volta ha avvisato la Polizia. "L'ho lasciato in strada ma in modo che potessero vederlo e prenderlo", avrebbe detto.

