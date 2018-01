Bambini insultati e strattonati in un asilo: maestra arrestata

Un altro caso di bambini maltrattati in un asilo. E' successo a Susa, in provincia di Torino, dove una maestra di 59 anni è stata arrestata dopo la denuncia di una collaboratrice scolastica, scrive TorinoToday. Dopo la segnalazione sono partite le indagini: secondo i carabinieri la donna, tra ottobre e dicembre 2017, avrebbe strattonato e colpito alcuni bambini, senza provocare loro lesioni fisiche, in altri casi li avrebbe offesi. Nei video delle telecamere di sorveglianza si vedono i piccoli piangere, in un caso, una bambina in piedi davanti alla donna che gli ripete frasi come “smettila di frignare”, “non fare la scema” e la minaccia di farla mangiare con le mani. La maestra è finita agli arresti domiciliari, dopo l’ordinanza emessa dal pm della Procura di Torino.