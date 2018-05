"Mangia col piatto in mano come un animale": maltrattavano i bambini, maestre arrestate

Due maestre sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei loro piccoli alunni. Succede a Colorno, nel parmense.

Dalle indagini svolte dai militari sono emerse condotte molto severe e aggressive sui bimbi da parte delle due insegnanti, che avrebbero messo in atto comportamenti violenti a livello fisico e psicologico verso i bambini, tutti tra i tre e i cinque anni. I piccoli, terrorizzati, erano costretti a subire ripetute violenze fisiche e psicologiche, oltreché punizioni restrittive.

"Mangia con il piatto in mano come un animale" sarebbe stata la frase che una delle due maestre avrebbe pronunciato ad un bambino che non aveva accettato di rimanere fermo, come imposto dalla maestra.

