"Maltrattamenti sui bimbi dell'asilo": arrestate tre maestre, tra cui una suora

Tre maestre, tra cui una suora, di una scuola materna del piacentino sono state arrestate dai carabinieri e poste ai domiciliari per maltrattamenti sui piccoli alunni della struttura.

L'indagine che ha coinvolto nel insegnanti dell'asilo San Giovanni Bosco a San Polo di Podenzano è partita qualche tempo fa, dopo alcune segnalazioni dei genitori in caserma. Si tratta di una struttura privata, ma la notizia ha raggiunto ovviamente anche il Comune di Podenzano.

"Ho saputo poche ore fa dell’indagine – ha detto il sindaco Alessandro Piva - sono rimasto esterrefatto e incredulo, mai più immaginavo una cosa del genere sul nostro territorio. Ci sono delle indagini in corso, mi auguro che accertino che non è successo niente di grave a danno dei bambini. Qualora siano stati commessi dei reati questi vanno perseguiti, a maggior ragione visto che sarebbero a carico di minori. Ovviamente sono quelle vicende che un sindaco e un’Amministrazione – anche se non coinvolti nella vicenda – non vorrebbe mai avere. Siamo fiduciosi nei confronti dell’operato della magistratura, sperando che davvero non sia successo qualcosa di grave nei confronti di questi bambini".