Mafia tour nei vicoli della camorra a Napoli, scoppia la polemica

Venticinque euro per il "Tour della Mafia", un giro turistico per i vicoli di Napoli tra le storie e le realtà di camorra, proposto da un privato cittadino sulle piattaforme Airbnb e TripAdvisor. Un'iniziativa che non poteva non suscitare polemica e contro cui si sono schierati da subito il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e altri esponenti politici locali, giudicata lesiva dell'immagine della città.

Questa la presentazione del tour:

“La giornata inizierà dal centro storico dove verrà fatta un'introduzione della storia di Napoli e come è nata la mafia(camorra). Andremo in tutti i luoghi centrali della città dove si potrà capire con semplici spiegazioni come la mafia opera e quello che fanno. Cammineremo per i vichi (vicoli, ndr) del centro storico, Forcella e i quartieri spagnoli dove c’è ancora attività criminale anche se non si vede. Il tour verrà fatto solo nella zona centrale dove una volta era poco turistica e molto pericolosa ma adesso e diventata molto più sicura ed inoltre sarete guidate da me che sono una persona del posto"

"Le organizzazioni criminali non possono trasformarsi in attrazioni turistiche. Auspico che Airbnb prenda immediatamente provvedimenti in merito. Dal letame nascono i fiori, dalla mafia nasce solo morte. #difendilacitta’", ha twittato il sindaco de Magistris.

Dopo le polemiche, Airbnb ha deciso di rimuovere l'annuncio incriminato.