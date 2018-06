Malata di Alzheimer chiusa in bagno e anziani abbandonati: orrore in una casa di riposo

Anziani chiusi a chiave e abbandonati a se stessi in una casa di riposo. I poliziotti della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di Vittoria sono intervenuti nella notte a Vittoria, richiamati dalle urla di un'anziana lasciata sola insieme ad altri 5 ospiti.

La donna, per andare in bagno, era caduta, procurandosi lesioni superiori a 30 giorni ed aveva chiesto aiuto per ore, fino a quando i vicini hanno sentito le urla ed allertato la Polizia di Stato che le ha salvate. Il titolare della casa di riposo aveva abbandonato gli ospiti a se stessi dopo il licenziamento di un'addetta per non pagarne un'altra. L'uomo è finito in manette.

Un'anziana malata di Alzheimer veniva chiusa in bagno per non farle fare i bisogni fisiologici per terra. I poliziotti hanno trovato le donne chiuse a chiave in stanza e la porta della casa di riposo chiusa dall'esterno.

Il video del blitz della squadra mobile