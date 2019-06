Malore in montagna: il cane non lo abbandona per un istante fino all'arrivo dei soccorsi

Non ha abbandonato il suo fedele amico nemmeno per un istante. Un alpinista è stato colto da un malore in quota, nella zona dell'Unghiasse, una montagna delle Alpi di Lanzo e dell'Alta Moriana nelle Alpi Graie. Era in compagnia della moglie e del suo pastore tedesco a 2400 metri d'altitudine.

Nel momento in cui il marito si è sentito male, la moglie non ha perso tempo e si è precipitata più in basso, in una zona coperta dal segnale della rete telefonica mobile, per chiamare i soccorsi a Forno Alpi Graie, frazione di Groscavallo.

Quando i soccorritori (sanitari del 118 e volontari del soccorso alpino) sono arrivati, infatti, hanno dovuto prima di tutto calmare l'animale, che - per proteggere il suo proprietario - ha avuto un atteggiamento persino aggressivo nei loro confronti. In ogni caso l'escursionista, un 59enne italiano di Rivoli, è stato salvato e trasportato in ospedale. Lieto fine.