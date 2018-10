Si sente male e rischia di morire nell'orgia organizzata via chat con tre brasiliani

Un momento di trasgressione che ha rischiato di tramutarsi in tragedia. Un padovano di 36 anni ha avuto un malore ed è collassato mentre partecipava a un'orgia con tre brasiliani.

L'uomo si era messo in contatto con uno dei tre tramite una famosa chat per organizzare incontri, il quale ha poi coinvolto due connazionali, un uomo e una donna entrambi residenti a Milano. Si sono poi accordati per un massaggio, che avrebbe coinvolto i tre brasiliani, per circa 250 euro. Il 36enne si è lavato e preparato per il gioco a quattro, quando ha iniziato a sentirsi male. Gli stranieri si sono accorti che faceva fatica a respirare e rispondeva a stento, così hanno chiamato il 118. Arrivati sul posto con l'ambulanza, i sanitari hanno poi allertato la polizia, che ha controllato i documenti di tutti i partecipanti all'orgia.

I brasiliani hanno raccontato i dettagli dell'appuntamento e dalle verifiche non sono emerse tracce di droga o di altre sostanze pericolose. Uno di loro è stato denunciato perchè non aveva il permesso di soggiorno. Ancora da chiarire le cause del malore, forse imputabile all'assunzione di una dose eccessiva di farmaci.

