Crolla a terra mentre fa la spesa: la "mossa" provvidenziale della commessa

Le sue condizioni sono disperate: è ricoverato in prognosi riservata al Civile di Brescia, dopo essere stato accolto in ospedale con il codice rosso della massima urgenza. Ma l'intervento di un'addetta del Lidl è stato provvidenziale: la donna gli ha praticato una prima rianimazione, e di fatto gli ha salvato la vita. Giovedì pomeriggio, intorno alle 15, un uomo di 69 anni si è accasciato a terra sotto gli occhi attoniti della moglie, mentre facevano la spesa insieme al supermercato Lidl a Castegnato, in provincia di Brescia. Sotto shock la donna che si è vista il marito crollare a terra e sbattere la testa con violenza sul pavimento.

Malore mentre fa la spesa al supermercato a Castegnato, Brescia

Alcuni clienti del supermercato hanno subito allertato i soccorsi. Ma per prima è intervenuta la commessa, addestrata alla rianimazione dopo aver seguito un corso specifico. Qualche movimento mirato, e il cuore dell’uomo ha ricominciato a battere. Ancora prima dell’arrivo dei soccorsi.

I soccorritori sono arrivati in pochi minuti. La centrale operativa ha inviato sul posto l’automedica, un’ambulanza della Croce Verde e anche l’elisoccorso, che però non è stato utilizzato. Il 69enne è stato ancora rianimato, poi intubato e trasferito d’urgenza in ospedale, dove è tutt’ora ricoverato in gravi condizioni.