Camion dei vigili del fuoco travolto dall'acqua: soccorsi dai colleghi, si rimettono subito al lavoro

Nottata di maltempo a Catania. Anche un camion dei vigili del fuoco è stato travolto dalla violenza delle acque che hanno invaso le strade per il violento nubifragio che ha colpito la zona della Piana. I quattro componenti della squadra sono rimasti bloccati per oltre tre ore dall'acqua alta circa un metro e mezzo nei pressi del parco archeologico di Palikè, in territorio di Mineo, e sono stati soccorsi da poco da altri colleghi. La squadra, provata, non ha voluto fare rientro, ma ha proseguito nel servizio di assistenza.

Considerati i fenomeni atmosferici avversi che da ieri sera interessano la città, l'amministrazione comunale - d'intesa con la Prefettura - raccomanda ai cittadini la massima prudenza alla guida e di evitare, in particolare, l'utilizzo di mezzi a due ruote, motocicli e biciclette per gli spostamenti. La protezione civile ha emanato per oggi, venerdì 19 ottobre, l'allerta 'gialla' su tutta la città e sulla provincia.

Maltempo in Sicilia, a Catania e Siracusa: gli aggiornamenti

Diversi i danni e gli allagamenti sulle strade provinciali, come segnala CataniaToday. A Palagonia, il sindaco Astuti in un messaggio pubblicato su Facebook scrive: "La pesanti piogge di questa notte hanno causato danni e reso alcune strade impraticabili. Consiglio di non uscire da casa. Le scuole rimarranno chiuse". Nella notte, anche nei comuni di Scordia, Ramacca e Militello si è abbattuto un violento temporale che ha creato danni ingenti. Pertanto i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole.

Le operazioni di salvataggio e di soccorso sono ancora in corso e ai centralini delle sale operative arrivano centinaia di richieste di aiuto. Disagi per il maltempo anche in provincia di Siracusa: i territori maggiormente colpiti sono quelli di Francofonte, Lentini e la zona di Sigonella. Diverse auto sono rimaste sommerse sulla strada statale 194, Catania-Siracusa, in territorio di Lentini, per l'esondazione del fiume San Leonardo dovuta al nubifragio della notte scorsa.

La piana di Catania è sott'acqua: le immagini dall'elicottero | Video

Le immagini girate dal reparto volo dei vigili del fuoco di Catania lasciano poco spazio all'immaginazione: le campagne a cavallo tra Lentini e la provincia etnea sono sommerse dall'esondazione dei principali corsi d'acqua.

La piena del fiume invade l'autostrada Catania-Siracusa | Video

Decine gli interventi registrati in queste ore dai vigili del fuoco di Catania, intervenuti anche con gli elicotteri per prestare soccorso nelle zone più colpite dall'alluvione.