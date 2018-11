Maltempo, nel cimitero le spoglie dei defunti emergono dai loculi

"Spoglie dei defunti che emergono dai loculi scoperchiati dal maltempo". È quanto denunciano, a proposito del cimitero di Poggioreale, i Verdi stamane.

A quanto pare, è la macabra scena che si sono ritrovati davanti alcuni visitatori nell'area del fondo Morra. Gli stessi visitatori che, prontamente, hanno provveduto a coprirle alla buona - in segno di rispetto - quanto emerso.

Il consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, e il consigliere comunale di Napoli del Sole che Ride, Marco Gaudini, proseguono sottolineando che "le foto e i video della denuncia mostrano il cimitero monumentale in una condizione inaccettabile nonostante siano passati diversi giorni dagli eventi atmosferici che hanno flagellato la città".

"Diversi alberi caduti a terra e non rimossi che obbligano le persone a fare vere e proprie gimkane - vanno avanti Borrelli e Gaudini in una nota congiunta - alberi pericolanti appoggiati in modo precario sui tetti delle cappelle funerarie, che costituiscono serio pericolo per l'incolumità dei passanti".

"Alcune di queste cappelle, danneggiate dal maltempo, sono rimaste aperte, alla mercé di chiunque passi. Riteniamo grave - è la conclusione dei Verdi - che questo luogo di culto versi ancora nel più totale stato di degrado, senza rispetto per chi viene in questi luoghi a trovare i propri cari. Chiederemo al Comune e Napoli Servizi come sia possibile raggiungere un livello tale di degrado che non è assolutamente giustificabile".

