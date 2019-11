Maltempo senza tregua, paura nell'Alessandrino

Non si attenua l'ondata di maltempo che sta flagellando il Nord-ovest dell'Italia, in special modo Liguria e Piemonte.

La situazione è critica nell'Alessandrino. A Sezzadio, nella pianura alessandrina, una 52enne è dispersa. La donna - ricostruisce il quotidiano locale IlPiccolo, era uscita di casa per andare a lavorare, ha lasciato la macchina e si è incamminata a piedi verso Santa Giustina. A un certo punto, trovando la strada allagata e con una corrente molto forte, ha visto in lontananza una Mercedes Classe A con due persone (un uomo del 1957 e una donna del 1988) a bordo che stava cercando di passare. La forte corrente ha blocctao il mezzo, i due riescono a scendere e vedono la donna con una luce in mano andare verso di loro: londa l'ha trascinata via insieme all'auto.

Maltempo, domenica con allerta rossa

Quella di domenica è una giornata di massima allerta su tutto il territorio alessandrino per la piena dei fiumi.

In mattinata è esondato il torrente Belbo in località Bergamasco, al momento senza danni.Il casello autostradale di Alessandria Sud è chiuso per allagamenti. Circa 200 le persone sfollate ripartite tra vari comuni, 160 quelle isolate nei comuni di Cassinelle, Alice Bel Colle e Cassinelle, molti i disagi alle strade, sia per frane sia per allagamenti e diverse centinaia le disalimentazioni elettriche, in particolare in Val Lemme, nell'acquese, nel novese e nell'ovadese.

Fiumi, Po si è gonfiato di oltre tre metri nelle ultime 24 ore

Il Po si è gonfiato di oltre tre metri nelle ultime 24 ore e supera la soglia di criticità con un livello di oltre 4 metri per effetto delle condizioni climatiche straordinarie con l'onda di piena che si propaga lungo l'asta fluviale. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti al Ponte della Becca (Pavia) dal quale si evidenzia che la situazione del principale fiume italiano è indicativa dello stato di sofferenza in cui si trovano molti corsi d'acqua con esondazioni ed allagamenti dalla Liguria al Piemonte fino all'Emilia e al Veneto.

Lucca, donna in auto trascinata dalla corrente: salva

La conducente di un'auto è stata trascinata dalla forte corrente dell'acqua, causata dalle forti piogge, nel canale Serchio di Sorreggio, nella provincia di Lucca. La donna è stata messa in salvo e messa poi in salvo da personale del 118. E i vigili del fuoco del Comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, sono intervenuti per mettere in sicurezza l'auto nel canale. Le operazioni sono ostacolate dallo stato dei luoghi e dalla forte corrente torrentizia.