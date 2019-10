Maltempo, auto travolta da onda di fango: morto agente

Fine delle speranze. E’ stato trovato questa mattina il corpo senza vita di un uomo disperso nel Siracusano a causa del maltempo. Il cadavere è stato rinvenuto dai vigili del fuoco sulla SS115, tra Noto e Rosolini.

Noto, auto travolta da onda di fango: morto agente

La vittima è un agente della polizia penitenziaria che era stato segnalato come disperso nella notte, la stessa dove venerdì sera erano state travolte due auto dalla piena di un torrente. Il cadavere è stato trovato dai vigili del fuoco tra i comuni di Noto e Rosolini.

L'auto su cui viaggiava è stata travolta da un fiume di fango mentre percorreva la strada in contrada Stafenna, nel territorio di Noto. I pompieri in nottata hanno individuato la sua auto, una Dacia Sandero, e il telefonino, poi in mattinata la tragica scoperta.

Sindaco Noto: "Valutiamo stato di calamità"

''Comunico alla cittadinanza che dopo una difficilissima notte di lavoro la Protezione Civile Comunale sta provvedendo alla ricognizione dei danni e alla viabilità su tutto il territorio comunale per una valutazione della richiesta dello stato di calamità''. Lo dichiara il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, all'indomani della lunga notte di maltempo che ha visto la Sicilia Orientale colpita da forti raffiche di pioggia che hanno provocato disagi e danni.

''Sulla Ss 115 Noto-Rosolini - prosegue Bonfanti - una persona di Rosolini è stata ritrovata deceduta: era stata segnalata come dispersa nella notte dopo il ritrovamento della sua auto abbandonata sul ciglio della strada. Altre persone, invece, sono state portate in salvo. Ai familiari della vittima la vicinanza della comunità netina tutta''. ''Le condizioni meteo sono comunque in miglioramento - conclude il sindaco - ma invito tutti alla massima prudenza, soprattutto in prossimità dei corsi d'acqua e delle aree allagate. Rinnovo pubblicamente il mio ringraziamento alle donne e agli uomini della Protezione Civile Comunale coordinati da Saverio Torino e al responsabile del Servizio Comunale, Rosario Lunetta''.

Maltempo, allerta rossa in Sicilia

Per il perdurare dell'allerta meteo rossa, proclamata dalla Protezione civile regionale, scuole chiuse anche oggi in diversi comuni siciliani. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, d'intesa con l'assessore comunale alla protezione civile Alessandro Porto, ha firmato la relativa ordinanza che prevede, tra l'altro, per oggi la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e l'interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali parchi e giardini pubblici, mercati e cimiteri. Tra gli altri, anche il sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo, d'intesa con l'assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto lo stesso provvedimento di chiusura delle scuole. Intanto, continuano senza sosta le operazioni di rimozione di fango e detriti dalle strade provinciali dell'agrigentino.