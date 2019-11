Maltempo, scuolabus rimane bloccato: bimbi soccorsi "al volo"

Pesanti disagi legati al maltempo in tutta Italia. A far scalpore sono le immagini che arrivano da Matera con i sassi devastati dall'acqua, ma anche da Altamura dove a cause dell'intensa pioggia di queste ore uno scuolabus, che trasportava alcuni studenti, è rimasto bloccato a causa di una strada allagata. Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, i ragazzi a bordo del bus rimasto bloccato sarebbero stati trasferiti su un secondo mezzo giunto sul posto, per poter proseguire lo spostamento.

Il video ripreso da Baritoday diffuso dalla pagina facebook di MeteOne Puglia e Basilicata, evidenzia come nel centro murgiano le precipitazioni siano già state abbondanti.

Sarebbero infatti caduti ben 80 millimetri di pioggia di cui 60 in appena un'ora. Fa discutere anche come ad Altamura l'ordinanza di chiusura delle scuole sia stata emanata solo questa mattina.