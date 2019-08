Ondata di maltempo, danni dopo il nubifragio: tetti scoperchiati, alberi sradicati e treni bloccati

Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina sulla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte, provocando diversi danni tra alberi abbattuti, tetti scoperchiati, allagamenti e treni bloccati. Il territorio più colpito è stato quello tra Stresa e Verbania, dove il maltempo ha provocato quattro feriti, fortunatamente lievi, oltre al crollo di alcuni alberi e tetti. Danni e disagi anche sull’Isola Bella.

A causa sempre del nubifragio, il traffico ferroviario tra Stresa e Verbania è stato sospeso dalle 12.15 per la presenza di liberti sui binari che hanno provocato un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni, come ha fatto sapere Rfi, informando che nella tratta interrotta è stato attivato un servizio di spola sostitutivo con autobus.

Nubifragio in Val d'Ossola: chiusa e poi riaperta la statale per una frana

In Ossola una frana ha causato la chiusura della strada statale in Val Formazza e della strada fra San Domenico e Ponte Campo, a Varzo. La strada statale 659 “Di Valle Antigorio e Val Formazza” è stata poi riaperta dopo alcune ore. Ad essere chiuso era stato il tratto al km 36,400, in località Canza nel territorio comunale di Formazza: la frana ha trascinato a valle fango e detriti. Diverse case erano state evacuate e una trentina di persone portate a valle.

Maltempo in Piemone, temporali e vento forte anche a Chieri

Ieri la città di Chieri, in provincia di Torino, è stata colpita da un “downburst”, un fenomeno meteorologico consistente in una forte corrente dimensionale che raggiunge la superficie, accompagnata da un violento temporale e forti raffiche di vento. Dopo poco più di un’ora, anche a Chieri si sono registrati tetti scoperchiati, alberi sradicati dal vento e strade allagate.