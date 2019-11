Due maestre d'asilo arrestate per maltrattamenti: i piccoli si coprivano il viso quando arrivavano

Due insegnanti di un asilo privato di Cariati (Cosenza) sono state arrestate e poste ai domiciliari perché accusate di "maltrattamenti contro familiari o conviventi". Le indagini hanno documentato una serie di maltrattamenti di natura fisica e psicologia compiuti dalle due nei confronti di bambini, tutti di età compresa tra i due e i cinque anni, all'interno di una struttura adibita ad asilo.

Le indagini sono partite dopo una serie di segnalazioni anonime. Dalle immagini e dalle conversazioni captate attraverso le videocamere installate nell'aula, sarebbero almeno venti i bambini maltrattati dalle due maestre. Da parte di L.A. (35 anni) e T.C. (54 anni), entrambe cariatesi, sono state riscontrate condotte intimidatorie e vessatorie, reiterate nel tempo, nei confronti dei bambini.

Bimbi maltrattati all'asilo, le violenze riprese dalle videocamere

Gli episodi registrati dai Carabinieri, oltre cinquanta in meno di un mese, sono "inequivocabili" in quanto riprendono entrambe le donne, in diversi momenti delle attività didattiche all'interno della struttura, mentre compiono numerosi atti di violenza fisica: strattonamenti, spintonamenti, trascinamenti, schiaffi e tirate di capelli. In due episodi, le maestre, approfittando del fatto che due bambini si trovassero sdraiati a terra, sarebbero letteralmente salite sugli arti inferiori dei piccoli, indugiando per alcuni secondi con una gamba nel vuoto, facendo sì che il proprio peso facesse pressione sugli stessi. In altre occasioni i bambini sarebbero stati colpiti con numerosi colpi alla testa, anche con l'utilizzo di corpi contundenti. Innumerevoli poi i rimproveri immotivati, spesso accompagnati da ingiurie e minacce, anche di morte nonché comportamenti oppressivi ed umilianti nei confronti dei bambini.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Castrovillari, è scattato a seguito di serrate ed articolate indagini condotte dai militari dell'Arma, coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica, Flavio Serracchiani, e diretti dal Procuratore della Repubblica, Eugenio Facciolla. Gli inquirenti parlano di un sistematico e quotidiano ricorso alla violenza fisica e psicologica. Ad esempio, in diverse occasioni, i piccoli si coprivano il volo impaurito al solo avvicinarsi delle maestre, aspettandosi percosse come una normale "attività educativa".

Maltrattamenti all'asilo, sequestrata la struttura a Cariati (Cosenza)

Nel corso delle attività di notifica del provvedimento i militari della Stazione di Cariati hanno effettuato anche un accesso ispettivo unitamente ai Carabinieri del Nas e del Nil di Cosenza, all'esito del quale sono state riscontrate una serie di irregolarità, in quanto all'interno dell'asilo venivano rinvenuti cibi e bevande scaduti nonché congelati senza idonei mezzi. Inoltre una delle due collaboratrici è risultata irregolare poiché non assunta. I carabinieri hanno riscontrato anche la mancanza di documentazione necessaria per svolgere attività lavorative con i minorenni e l'assenza di certificazione sanitari. Sono stati così elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di euro 23.600, e la struttura è stata sottoposta a sequestro penale. Nei prossimi giorni le attività di indagine continueranno per verificare eventuali ulteriori responsabilità, anche alla luce del fatto che sino a questo momento nessuna denuncia è stata presentata presso le Forze dell'Ordine o presso l'Autorità Giudiziaria. Le due donne, al termine delle formalità di rito, sono state trasferite presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.