Schiaffi, urla e insulti ai bambini dell'asilo: due maestre ai domiciliari

Una volta tornati a casa, ripetevano gli insulti e gli atteggiamenti violenti visti a scuola; altri avevano paura di frequentare le lezioni. I genitori, preoccupati dall'atteggiamento insolito dei bambini, si sono rivolti ai carabinieri che hanno avviato le indagini e così due maestre di una scuola dell'infanzia di Formello (Roma) sono finite agli arresti domiciliari per maltrattamenti.

Secondo quanto ricostruito dal Gip, le insegnanti sono gravemente indiziate di una serie di violenze, fisiche e psicologiche: schiaffi, urla e offese che hanno condizionato la vita dei bambini a loro affidati.

Le indagini sono partite dopo le segnalazioni dei alcuni genitori ai carabinieri della stazione di Formello. Le intercettazioni audio-video, autorizzate dal Gip, hanno documentato in pochi giorni i metodi violenti e le punizioni inflitte ai bambini. Immagini che si è deciso di non diffondere, per rispettare la dignità delle piccole vittime.