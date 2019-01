Violenze fisiche e verbali, sospese due maestre: "Insegnavano anche la legge del taglione"

Due maestre sono state sospese per maltrattamenti in un centro della provincia di Isernia. Le indagini della squadra mobile sono partite dalla denuncia di alcune madri, che hanno portato alle due ordinanze di applicazione della misura interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'insegnamento nei confronti delle due donne, docenti in una scuola dell'infanzia, rispettivamente di 49 e 58 anni.

Alcune mamme infatti avevano notato comportamenti anomali da parte dei figli di due e tre anni. I bimbi spesso rientravano a casa lamentando alcuni atti di violenza subiti in classe.

Isernia, maltrattamenti a scuola: sospese due maestre

Dalle indagini è emerso che i piccoli non solo subivano violenze fisiche e verbali, ma erano anche educati ad applicare, fra di loro, la legge del 'taglione', poiché "in alcune occasioni, le maestre esortano i bambini a farsi giustizia da soli, incitandoli alla violenza nei confronti dei compagni di scuola". Questa la "situazione allarmante" emersa dal lavoro deglli inquirenti della polizia di Isernia, anche attraverso intercettazioni video-ambientali nella scuola.

Un fermo immagine tratto dalla polizia mostra i maltrattamenti nei confronti dei bambini in una scuola dell'infanzia statale della provincia di Isernia, 18 gennaio 2018. ANSA/POLIZIA

"La polizia ha individuato circa 150 episodi di violenza", fa sapere una nota congiunta della polizia e della procura locale. Le misure interdittive sono state ritenute idonee, dal gip Arlen Picano presso il Tribunale di Isernia, ad interrompere le condotte illecite, per le quali era stata formulata richiesta di provvedimenti cautelari da parte del sostituto procuratore Maria Carmela Andricciola e del procuratore della Repubblica Carlo Fucci.