Mamma risale sul treno sbagliato: lei va a Roma, il bimbo a Genova

Disavventura a lieto fine per una donna inglese e il figlio di dieci anni che si sono riuniti in stazione a Genova dopo aver viaggiato uno verso il capoluogo ligure e l'altra alla volta di Roma.

Come racconta GenovaToday, tutto ha avuto inizio in stazione centrale a Milano. La mamma e il bimbo hanno preso posto sullo stesso treno diretto a Genova. Per qualche motivo la donna è scesa un attimo dal convoglio, ma al momento di risalire deve essersi confusa ed è salita su un Frecciarossa che collega direttamente Milano con Roma senza fermate intermedie.

Per la donna solo un grande spavento. Il bimbo è stato infatti preso in custodia dal personale Trenitalia, che una volta a destinazione ha accompagnato il ragazzino presso il Reparto Operativo di Genova Principe, mentre la mamma giunta a Roma, è ripartita subito con un'altra Freccia alla volta di Genova.

Al piccolo è stata riservata una poltrona nella sala operativa PolFer fra suoni, monitor su cui scorrono immagini, operatori in divisa e altri con il camice. Una bella cenetta offerta dai poliziotti e un sonnellino sino all'arrivo della mamma, ancora sotto pressione per i primi momenti di panico vissuti quando si è vista separata dal figlio, sono statil il preludio al ricongiungimento della famigliola inglese.