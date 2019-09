Palpeggia adolescente in ascensore: è caccia al maniaco

Una giovane di 13 anni è stata palpeggiata da un uomo mentre si trovava in ascensore con due amiche. E' successo in una palazzina a Prati, quartiere centrale di Roma. Secondo quanto denunciato dal padre dell'adolescente ai carabinieri, la figlia al momento dell'aggressione si trovava in compagnia di due coetanee.

Prati (Roma): caccia al maniaco dell'ascensore

Tutto è accaduto nel giro di pochi secondi. Le tre ragazzine sono entrate nell'ascensore della palazzina dove vive una delle tre amiche; proprio in quel momento sono state sorprese da un uomo che le ha spintonate, poi ha chiuso le porte e si è avventato su una delle adolescenti, molestandola e palpeggiandola.

Maniaco ascensore, l'identikit: "Tra i 30 e i 40 anni"

Attimi di terrore: quando l'ascensore si è fermato, il maniaco si è dato alla fuga. Sotto shock le ragazzine hanno raccontato tutto ai genitori, che a loro volta hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti nel giro di poco tempo i carabinieri della Stazione Roma Prati che, raccolte le prime testimonianze, hanno cominciato da subito la caccia all'uomo: sarebbe di età compresa fra i 30 ed i 40 anni, di carnagione bianca, con indosso una maglia a maniche lunghe e dei pantaloncini corti. A breve le giovani saranno ascoltate in audizione protetta per raccogliere ulteriori elementi che potrebbero rivelarsi utili per le indagini.