Si nasconde nei palazzi per palpeggiare le donne: caccia al maniaco sessuale

Il volto coperto da un cappuccio, non troppo alto e non troppo giovane: l'identikit è stato fornito ai carabinieri. E' caccia al maniaco del centro storico di Brescia: l'ignoto molestatore avrebbe colpito due volte in pochi minuti, giovedì mattina in Viale Venezia.

Presunto maniaco sessuale a Brescia: indagano i carabinieri

Sono al momento due le denunce raccolte dai carabinieri, presentate da due donne che sarebbero state vittime delle avances indesiderate di un presunto maniaco che non è ancora stato identificato. La prima sarebbe stata palpeggiata intorno alle 9, mentre rientrava a casa. Il maniaco si sarebbe forse nascosto nell'androne del palazzo: appena l'ha vista arrivare, le si sarebbe piazzato da dietro bloccandola con un braccio, e palpandola nelle parti intime. La donna ha poi gridato, mettendolo in fuga.

Il presunto maniaco, non contento, avrebbe proseguito nel suo “raid” dando addosso a un'altra vittima, residente in un palazzo poco distante e sempre in Viale Venezia. Un'altra palpata e poi di nuovo la fuga. I carabinieri indagano sulla vicenda.