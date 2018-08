Identificato e denunciato il "maniaco" della spiaggia: è un giovane di 21 anni

E' stato individuato e denunciato un 21enne riminese ritenuto essere il "maniaco" della spiaggia che si masturbava davanti alle ragazzine minorenni.

Una prima segnalazione era arrrivata lo scorso fine settimana, a Riccione, quando una giovanissima aveva notato un ragazzo che si toccava in maniera tale da non lasciare spazio a dubbi. I genitori della ragazzina avevano dato l'allarme al bagnino ma, quando sono arrivati gli adulti e i poliziotti, del maniaco non c'era più traccia. Le telecamere non avevano ripreso il volto.

Ieri il giovane è tornato nello stesso luogo, sulla stessa spiaggia e, questa volta, è stato subito notato dai bagnini mentre osservava con morbosità i clienti sotto le docce. E' scattato l'allarme che ha fatto intervenire gli agenti del posto fisso di Riccione in borghese che hanno individuato e bloccato con discrezione il 21enne. E' stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico aggravati dalla minore età della ragazzina denunciante. Leggi su RiminiToday