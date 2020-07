Vieste, manta sorprende i bagnanti in spiaggia. Poche ore dopo il triste epilogo

Allo stupore per l’insolito avvistamento è seguita l’amarezza. È stata trovata morta sulla battigia la manta che ieri aveva sorpreso con la sua presenza i bagnanti di Vieste. Giunta a riva in tutto il suo splendore, il pesce, appartenente alla famiglia Myliobatidae, era stato aiutato da due persone a guadagnare nuovamente le acque del Gargano. Poche ore dopo la doccia fredda: alle cinque del mattino la manta è stata infatti ritrovata spiaggiata all'altezza del lido 'Paradiso selvaggio' quando ormai non c’era più nulla da fare.

Vieste, manta nuota vicino alla riva: il video

Sul posto, la polizia locale e la protezione civile 'Pegaso', in attesa del medico veterinario dell'Asl per le operazioni di rimozione della carcassa. Tipiche di tutti i mari, ma soprattutto di oceani caldi o temperati, le mante sono animali molto ricercati per gli incontri da subacquei e snorkeler.