Manuel Bortuzzo diventerà cittadino onorario di Roma: mozione approvata all'unanimità

Manuel Bortuzzo diventerà cittadino onorario di Roma: questa la decisione presa all'unanimità dall'Assemblea capitolina. Ventinove i voti favorevoli e nessun contrario alla mozione a firma del capogruppo della Lega Maurizio Politi che chiede alla sindaca Virginia Raggi l'avvio dell'iter necessario. "Sarà un onore per me conferire quanto prima quest'onorificenza a Manuel, grande esempio di coraggio e tenacia", ha scritto Raggi in un tweet.

Il 3 febbraio di un anno fa il giovane nuotatore trevigiano , che si allenava al Centro federale del nuoto di Ostia, fu colpito da un proiettile alla schiena in un agguato, un tentativo di vendetta dopo una rissa fuori da un pub. Da allora Bortuzzo è costretto su una sedia a rotelle ma ha subito dato prova di grande coraggio e forza di volontà, raccontando sui social e poi anche in un libro la sua quotidianità e i suoi progressi, senza mai scagliarsi contro i suoi aggressori, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, condannati a 16 anni di carcere con rito abbreviato.

"Non ero io quello sbagliato, al posto sbagliato al momento sbagliato. Io stavo facendo la mia vita, come qualsiasi altro ragazzo. Sono loro che hanno sbagliato vita. Io non c’entravo niente", ha detto recentemente Bortuzzo.

La determinazione e l'impegno di Bortuzzo sono un "motivo d'orgoglio per la nostra comunità cittadina, vivido esempio per tutti e in particolar modo per le giovani generazioni", si legge nel testo della mozione.

"Non si potrà mai garantire un mondo angelico, chiunque governi, ma esistono storie di persone come quella di Manuel che sono un esempio e una testimonianza", aveva detto il consigliere Politi illustrando la ozione. "Chiediamo un voto unanime dell'Aula per avere l'onore di avere Manuel cittadino della città più bella del mondo e della Capitale d'Italia".