Manuel Careddu, venti giorni senza sue notizie: nuovo appello dei familiari

Non si hanno sue notizie dall'11 settembre: i familiari sono estremamente preoccupati, temono che sia successo qualcosa di brutto a Manuel Careddu. Il giovane, 18 anni di Macomer, nel cuore della Sardegna, è sparito nel nulla una sera. La Polizia lo cerca in tutta l'Isola e nonostante gli appelli disperati della mamma e dei familiari, di lui non c'è nessuna traccia.

Manuel sarebbe stato visto l’ultima volta ad Abbasanta (Oristano) la sera dell'11 settembre, tra le 21,40 e le 22. Aveva un cappellino blu, tuta Adidas nera, maglietta blu e scarpe da tennis. I familiari chiedono la massima diffusione dell'appello. Il cellulare di Careddu risulta spento. Chiunque abbia visto questo ragazzo può contattare 112 o 113.