L'ultimo saluto a Manuela Bailo: "Pasini paghi con il massimo della pena"

Lunedì è il giorno dell'ultimo saluto a Manuela Bailo. A Nave, nel Bresciano, centinaia di persone sono attese nella chiesa parrocchiale del paese alle 16 per dirle addio. Il corteo funebre partirà alle 15.40 dall’obitorio dell’ospedale Civile di Brescia, dove sin da sabato pomeriggio un lento via vai di parenti, amici e colleghi si è stretto attorno alla famiglia della 35enne.

Fabrizio Pasini, ex sindacalista e amante di Manuela, è accusato di omicidio volontario. I carabinieri della Scientifica negli scorsi giorni hanno battuto a tappeto con il Luminol la casa dell’omicidio di Ospitaletto: è stato ispezionato con il reagente chimico alle tracce biologiche anche il Suv Mitsubishi scuro usato per trasportare ad Azzanello il cadavere "impacchettato", per dirla con il procuratore Tommaso Buonanno, in un sacco della spazzatura. Secondo il procuratore Fabrizio Pasini ha avuto una lucidità mentale in netta contrapposizione con l'ipotesi dell'incidente. Si è preso tutto il tempo - ha proseguito - per impacchettare il corpo della ragazza e trasportarla nel Cremonese dove già aveva individuato il luogo dove occultare il cadavere".

Ma oggi è il giorno del dolore, solo del dolore. I genitori e i fratelli minori di Manuela fino a poco tempo fa erano completamente all'oscuro della relazione tra lei e il sindacalista, sposato e padre di due figli. "Spero che paghi con il massimo della pena", avrebbe detto Elvio Bailo, il padre della 35enne, secondo il Giornale di Brescia. A Nave negozi, bar, supermercati resteranno con la serranda abbassata; il sindaco ha infatti proclamato il lutto cittadino. Leggi su BresciaToday