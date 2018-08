Uccisa e sotterrata in giardino, trovato il cadavere di Manuela Bailo: confessa l'amante

E' stato ritrovato il cadavere di Manuela Bailo, la ragazza di Nave scomparsa dallo scorso 28 luglio. Il suo amante, Fabrizio Pasini, 48 anni, sindacalista della Uil e collega della donna, ha confessato il delitto e ha rivelato agli inquirenti il luogo dove ha sepolto la giovane.

L'uomo, tornato nella serata di ieri dalla Sardegna, ha portato gli inquirenti sul luogo dove ha sepolto Manuela e ha fatto anche ritrovare l'auto, lasciata dove i due si erano incontrati la sera del 28 luglio a Brescia.

Già sentito in passato, subito dopo la scomparsa di Manuela, Pasini aveva dichiarato in un'intervista di non avere nulla a che fare con la sparizione della donna, una sua collega.

Il cadavere è stato trovato nel Cremonese, sotterrato nel giardino di una cascina ad Azzanello, lungo una strada che conduce al fiume Oglio. Pasini era stato interrogato nella notte dal magistrato titolare delle indagini alla presenza del difensore d'ufficio. Al termine dell'interrogatorio, ha partecipato ad un sopralluogo ad Azzanello, indicando il luogo dove aveva nascosto il cadavere di Manuela. Il magistrato ha disposto il fermo dell'indagato e sono in corso ulteriori ed approfonditi accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Sono stati i Carabinieri del Nucleo investigativo Carabinieri Brescia, del Ros Carabinieri Brescia, del Nucleo operativo Compagnia Carabinieri di Gardone Val Trompia e della Stazione di Nave ad aver eseguito il decreto di perquisizione emesso dalla procura nei confronti dell'uomo indagato per la scomparsa della donna.