“Vado a dormire al lago”, poi scompare nel nulla: l'appello della famiglia

Da sabato 28 luglio non si hanno più notizie di Manuela Bailo, una ragazza di 35 anni residente a Nave, un Comune in provincia di Brescia. A lanciare l'appello attraverso Facebook è stata la sorella Arianna: “Sto cercando mia sorella Si chiama Manuela, ha 35 anni e da sabato non si trova più, non risponde più al telefono. Era a bordo di una Opel Corsa grigia targata EF 460 GZ. Vi prego aiutatemi, per qualsiasi cosa avvisate le forze dell'ordine”. Anche la madre ha lanciato un appello.

La solidarietà della rete non si è fatta attendere: su Facebook sono già a migliaia le condivisioni dei vari post in cui si chiedono notizie sulla scomparsa della giovane donna. Manuela Bailo abita a Nave: si sarebbe allontanata da casa sabato scorso, verso le 17.30. Al suo fidanzato ha detto che sarebbe andata sul lago di Garda.

E' uscita con poche cose: una borsa, qualche vestito, l'asciugacapelli e forse i trucchi. Se n'è andata, ma senza far presagire alcunché: è rimasta comunque in contatto con il fidanzato e i suoi familiari, fino a quando ha annunciato che si sarebbe fermata a dormire sul lago, e lunedì tornare al lavoro in ufficio.

In ufficio purtroppo non ci è mai arrivata: l'ultima sua traccia sarebbe infatti il messaggio con cui avvisava il suo datore di lavoro che non sarebbe riuscita ad arrivare, perché si sentiva poco bene. Da lunedì Manuela Bailo ha il telefono spento.

Sono passati ancora un paio di giorni, poi la famiglia al culmine della preoccupazione ha deciso di denunciarne la scomparsa ai carabinieri, in caserma a Nave. Poche ore fa sono partiti anche gli appelli su Facebook: della sorella, della madre, delle amiche. Al momento ancora nessuna traccia.

