Manuela è scomparsa nel nulla, la rivelazione: "C'era un terzo uomo nella sua vita"

Manuela Bailo è scomparsa ormai da settimane e il mistero sulla sua sparizione si fa sempre più fitto, mentre i quotidiani locali rivelano l'esistenza di un "terzo uomo" nella vita della giovane di Nave, nel bresciano.

Si tratta di una segnalazione, già verbalizzata anche dai carabinieri, della titolare e di una dipendente di una nota trattoria di Brescia Due, che avrebbero visto più volte Manuela e "un ragazzo alto e robusto, con i capelli ricci" a bordo di una vecchia Audi grigia.

Secondo il racconto, i due avrebbero pranzo insieme più e più volte. Al momento non ci sono elementi "definitivi" per far pensare che tra i due ci fosse una relazione ma, scrive BresciaToday, non mancherebbe nemmeno qualche traccia mentre pare che gli inquirenti non confermino né smentiscano.

Manuela Bailo, scomparsa dal 28 luglio

La giovane di Nave si è allontanata lo scorso 28 luglio, lasciando la casa che condivide con l'ex fidanzato, con il quale aveva continuato a convivere dopo la fine della loro storia un paio d'anni fa.

Sarebbe poi finita da circa un anno anche la storia che Manuela aveva con un uomo sposato. Sentito a lungo dagli inquirenti, come persona informata sui fatti, l'uomo ha confermato - pochi giorni prima della scomparsa - di essersi incontrato con Manuela per un aperitivo insieme ad alcuni colleghi, poi si sarebbero sentiti ancora il giorno successivo e infine lunedì pomeriggio, poche ore prima che il cellulare di Manuela si spegnesse definitivamente. L'uomo ha raccontato di aver saputo che la 35enne non era andata al lavoro perché malata e voleva capire come stava. La famiglia dubita che quei messaggi siano stati scritti da Manuela, ma l'ex amante afferma di non aver notato nulla di strano e di non aver avuto dubbi in proposito. "Io sono tranquillo, so di non aver fatto nulla e di non c'entrare con questa vicenda, ma allo stesso tempo sono preoccupato per lei", ha ribadito.

Prima di far perdere le proprie tracce, Manuela aveva detto all'ex fidanzato che sarebbe andata sul lago di Garda, ma lì non c'è mai arrivata.

Le telecamere di videosorveglianza hanno inquadrato la sua auto che da Nave raggiunge la città, in Via Milano e in Via Triumplina, fino a sparire improvvisamente. Non si è esclude che la macchina – targata EF 460 GZ – sia ancora parcheggiata a Brescia, magari in qualche garage privato non visibile dalla strada. E intanto il tempo passa, ma la speranza rimane.

