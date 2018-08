Manuela Bailo, scomparsa da una settimana: il giallo degli ultimi messaggi

Non si hanno ancora notizie di Manuela Bailo, la 35enne di Nave (Brescia), scomparsa ormai da più di una settimana. Dopo la denuncia dei familiari, sono partite le ricerche e i carabinieri sono al lavoro per le indagini, passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ascoltanto le testimonianze e controllando i suoi ultimi messaggi.

Le ultime immagini che la ritraggono sono state registrate dalla telecamere dell'abitazione di Nave che Manuela condivide con l'ex fidanzato Matteo, anche se ormai non stanno più insieme da tempo: in un primo caso la donna viene inquadrata mentre raccoglie i vestiti dallo stendibiancheria, nel secondo mentre sta messaggiando o chattando, con aria triste (forse stava piangendo, scrive BresciaToday).

Poi ci sono gli ultimi messaggi inviati, prima che il telefono venisse spento. Aveva detto che sarebbe rimasta a dormire sul lago di Garda, si diceva in compagnia dell'uomo con cui aveva avuto una relazione. Ma lui non l'avrebbe vista, così come non l'ha vista l'amica da cui lei diceva di essere venerdì, il giorno prima della scomparsa. Questo avveniva sabato scorso.

Il lunedì Manuela avrebbe dovuto presentarsi al lavoro, negli uffici del Caf della Uil, ma non c'è mai arrivata. Ha mandato un messaggio ai capi, poche ore prima, per dire che aveva la febbre. Secondo i familiari e l'ex fidanzato, però, quei messaggi potrebbe non averli scritti lei.

“Ciao sono con la Francy – questo è l'ultimo messaggio inviato da Manuela, poco prima delle 21 di lunedì – Avevo bisogno di parlare e lei è l'unica che mi capisce”. Ma se dalla “Francy” la 35enne non è mai andata, allora da chi è andata Manuela?

Le indagini proseguono, mentre l'ipotesi dell'allontanamento volontario sembra sempre meno probabile. Ci sono ancora tante, troppe domande. Con chi stava chattando sabato pomeriggio a casa, poche ore prima di andarsene? Potrebbe essere questa, la risposta che tutti stanno cercando.