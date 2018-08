Manuela Bailo scomparsa, la svolta nelle indagini: non era sul lago

Di Manuela Bailo, 35enne di Nave in provincia di Brescia, non si hanno notizie certe dal 28 luglio scorso. All'ex fidanzato aveva detto di essere andata sul lago di Garda, a quanto sembra sul lago di Garda non ci è mai arrivata. Almeno non nei giorni in cui diceva di essere lì, riporta BresciaToday. La svolta nelle indagini sarebbe confermata dagli esiti delle analisi sulle celle di contatto del suo smartphone, spento ormai da quasi due settimane (dal lunedì successivo al suo allontanamento da casa) ma utilizzato nei primi giorni per mandare messaggi WhatsApp, in tutto almeno sei, sia al fidanzato che alla madre che al suo responsabile al lavoro.

Scomparsa Manuela Bailo: il punto sulle indagini

Manuela Bailo quei messaggi li ha mandati da Brescia: qui è stata “agganciata” la cella, l'ultima volta che il suo telefono era acceso. Una seconda conferma della sua trasferta cittadina arriva dal passaggio della sua automobile (una Opel Corsa grigia targata EF 460 GZ) che appunto avrebbe varcato il confine, inquadrata e riconosciuta dalle telecamere dei varchi. A Brescia sarebbe stata vista andare più volte, anche nei giorni antecedenti la sua scomparsa. Ricordiamo che Manuela si è allontanata da casa di Nave nel pomeriggio di sabato 28 luglio, ma la denuncia di scomparsa è stata formalizzata solo mercoledì 1 agosto.

Un paio di giorni nella speranza che potesse tornare a casa: non è stato così. Anzi, la situazione ogni giorno che passa si fa sempre più preoccupante: che fine ha fatto Manuela? Perché avrebbe mentito inviando quei messaggi? Li ha inviati davvero lei? Tante, troppe domande. Ancora poche risposte. I carabinieri hanno intanto confermato una nuova serie di interrogatori: al momento non risulta nessun indagato.