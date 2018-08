Il mistero di Manuela: quel viaggio prenotato prima di scomparire nel nulla

Non c'è nessun indagato per la scomparsa di Manuela Bailo, la 35enne di Nave, piccolo centro del Bresciano, scomparsa nel nulla da più di 15 giorni.

Amici e familiari sono stati interrogati anche più di una volta: all'ex fidanzato Matteo, con cui Manuela conviveva nonostante la storia fosse finita da tempo, aveva detto che sarebbe rimasta a dormire al lago di Garda. Ma Manuela non ci è mai arrivata.

Secondo i tabulati telefonici il cellulare di Manuela ha "agganciato" le celle telefoniche a Brescia, mentre le telecamere hanno inquadrato la sua automobile transitare sulle strade cittadine. Eppure gli inquirenti non credono a quelli che appaiono come gli ultimi messaggi scritti dalle 35enne: sotto le lenti di ingrandimento le ultime chat su Whatsapp che potrebbero non essere stati scritti da lei.

Altre telecamere, quelle di casa, la inqudrano alle 17.30 del 28 luglio mentre Manuela ripone dei vestiti preparando una borsa che gli inquirenti credono abbia portato con sè per dormire fuori casa.Alla madre Manuela avrebbe parlato di un uomo sposato per cui la ragazza avrebbe avuto molto più di un'infatuazione.

Avrebbe dovuto andare in Greca per Ferragosto

"Sono dalla Francy, lei è l'unica che mi capisce" avrebbe scritto Manuela in uno degli ultimi messaggi inviati a familiari e amici. Come ricostruisce Brescia Today invece nemmeno la sua amica Francesca l'ha più vista. In primavera avevano prenotato un viaggio insieme, sarebbero dovute andare in Grecia, partendo proprio in questi giorni, intorno a Ferragosto.