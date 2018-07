Infiltrazioni nei soffitti e vermi dalle pareti: così si vive nelle case popolari a est di Roma

ROMA - Franca, Tilde, Palmira e Maria Raffaella abitano negli appartamenti delle case popolari di via Don Primo Mazzolari: è la zona vecchia del quartiere Ponte di Nona, oggi conosciuta come Villaggio Falcone nella estrema periferia est della città. Le case sono state assegnate da vent’anni o poco meno e da sempre, soprattutto negli ultimi tempi, sono costrette a vivere insieme alle loro famiglie disagi forti legati alla scarsa manutenzione degli impianti e degli stabili che dovrebbero essere svolti dal Comune, proprietario degli immobili. Il condizionale è d’obbligo perché nonostante i solleciti continuati nel tempo e rarissimi interventi non risolutivi, in via don Primo Mazzolari non è cambiato nulla.

L'acqua gronda dai soffitti, dalle pareti fuoriescono vermi

Infiltrazioni alle pareti, intonaco scrostato e inesistenti, in alcuni casi con i mattoni bene in vista. Franca ha dovuto smontare la cucina perché stava marcendo a causa dell’acqua e ha dovuto smistare dentro casa e sul pianerottolo lavello, cucina e utensili. L’acqua gronda anche dagli attacchi dei lampadari in casa di Maria Raffaella, dalle pareti della cucina di Tilde invece fuoriescono gli insetti che finiscono sul piano cottura. Da Palmira l’aria è irrespirabile a causa della presenza di muffa.

Continua a leggere su RomaToday