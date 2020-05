Ceccano, identificato l’uomo trovato morto nel carrello: si indaga per omicidio

Ha un nome l’uomo ritrovato morto in un carrello della spesa a Ceccano, in provincia di Frosinone. Si tratta di Marcello Pisa, 52enne originario della vicina Vallecorsa. A fare la macabra scoperta nella mattinata del 21 maggio due tecnici di un centro radiologico in via Giuseppe Di Vittorio, di fronte al loro luogo di lavoro, non lontano da un supermercato Conad.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il carrello nel quale è stato rinvenuto il cadavere di Pisa non sembrerebbe appartenere a quelli in dotazione al supermercato.

Confrontando le testimonianze dei due dipendenti del centro radiologico, pare certo che il carrello non fosse lì alle 19 del 20 maggio e che sia stato avvistato inizialmente alle 6.30 del 21 maggio. Intorno alle 11.45 i due tecnici hanno notato del sangue gocciolare dal carrello e hanno dato l’allarme. “È stata un’esperienza traumatica”, hanno raccontato i due, Sara Fabrizi e Lorenzo Masi, intervistati da FrosinoneToday.

Indagini in corso sul caso del cadavere trovato in un carrello a Ceccano

Sul posto sono arrivati anche la Polizia Scientifica e il medico legale per i rilievi del caso, insieme ai carabinieri della stazione locale, il Norm e il Nucleo investigativo di Frosinone, la Guardia di Finanza e il magistrato Samuel Amari.

Si indaga per presunto omicidio. Il cadavere è stato trasferito all’obitorio di Frosinone per procedere con l’autopsia. Sembrerebbe che la vittima abbia ricevuto diversi colpi alla testa.

(Marcello Pisa, 52enne di Vallecorsa, in una foto pubblicata da FrosinoneToday)