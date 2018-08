Dopo lavoro si siede a chiacchierare con gli amici e muore: aveva 23 anni

Il dramma si è consumato rapidamente e ha portato via Marco Di Nino, un giovane chef di 23 anni, originario di Scafa, è morto in seguito ad un malore venerdì sera a Moena, in Trentino, dove lavorava in un hotel.

Dopo il turno di lavoro, il giovane era andato a scambiare quattro chiacchiere con i colleghi della reception prima di andare a dormire.

Come riporta Chieti Today improvvisamente Marco si è accasciato a terra, perdendo i sensi.