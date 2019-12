Maestro scomparso nel nulla, c'è la svolta: si indaga per omicidio

Un tranquillo maestro delle elementari un giorno non si presenta a scuola e non risponde al telefono: scatta l'allarme, ma da allora pare inghiottito dal buio. Succede ad Assemini, grosso centro dell'hinterland cagliaritano. Le due figlie di Marco Frau, 52 anni, hanno lanciato nelle scorse settimane appelli anche nel corso della popolare trasmissione "Chi l'ha visto?", ma non sono arrivate segnalazioni. Di lui, nessuna traccia.

Era metà ottobre quando Frau, originario di Villasimius, uscì di casa occhiali, soldi, documenti, cellulare e chiavi. Lì ad Assemini, in via Pola, ci viveva da solo da poco tempo, si era trasferito in paese per essere più vicino alla scuola dove insegnava.

Marco Frau scomparso ad Assemini: aperto fascicolo per omicidio

La Procura di Cagliari ha ora aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio nell'ambito delle indagini sulla scomparsa, dopo l'archiviazione del procedimento aperto per allontanamento volontario: è la via scelta dal sostituto procuratore per continuare gli accertamenti tecnici, che sono affidati ai carabinieri. Al momento non ci sono indagati.

"Abbiamo piena fiducia nella magistratura", commenta all'Ansa l'avvocato Argiolas, uno dei legali che tutela la famiglia dello scomparso. Le ricerche, portate avanti sin dai primi giorni tanto dagli inquirenti quanto da parenti e colleghi di Frau, anche tra i canneti, gli alberi, gli stagni e i corsi d’acqua di Assemini non hanno portato a nulla. L'ultimo contatto con la famiglia è una telefonata tra Marco Frau e una delle figlie, avvenuta la sera prima della sua scomparsa. Frau quella stessa sera aveva cenato con una collega, senza che venisse notato alcunché di insolito.

Al telefono con la figlia il cinquantaduenne era tranquillo e aveva parlato del più e del meno: niente che potesse far pensare a una scomparsa volontaria o a problemi di nessun tipo. In casa tutto appariva in ordine, nessun segno di effrazione. Il mistero è fitto.

