Tragedia in piscina: 21enne annega, l'amica tenta di salvarlo e muore in ospedale

Doveva essere una festa, si è trasformata in una tragedia. Un ragazzo di 21 anni è morto annegato nella piscina di una villa insieme all'amica che aveva tentato di salvarlo. Marco Lipari e Ilaria Abele erano amici dei figli dei custodi della villa sulla colline di Castelnuovo Don Bosco (Asti), di proprietà di un medico torinese.

Avevano accettato l'invito a trascorrere il pomeriggio di ieri in piscina e stavano facendo il bagno insieme ad altri amici. Lipari non sapeva nuotare. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era rimasto sempre nella parte di piscina dove si toccava ma non è chiaro perché a un certo punto si sia spinto oltre. Ilaria si è gettata in acqua per aiutarlo ma è stata trascinata giù.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce Rossa di Castelnuovo Don Bosco e due equipe mediche dell'elisoccorso da Torino ed Alessandria. Per Lipari non c'è stato niente da fare, mentre la ragazza è stata soccorsa e poi portata in ospedale, dove è morta in serata. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Castelnuovo Don Bosco.

