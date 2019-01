Befana "pazza" in Riviera: tutti al mare per il tuffo dell'Epifania

Pazzi forse, ma sicuramente fedeli alla tradizione: come ogni 6 gennaio sulla Riviera Romagnola si è consumato il tradizionale primo tuffo dell'anno in mare in occasione dell'Epifania.

Più di cento i temerari tuffatori si sono dati appuntamento in spiaggia provenienti da diverse città d’Italia per l’unico tuffo in mare a cui si può partecipare mascherati e vincere un premio per il travestimento più divertente.

Dai vichinghi al gorillone, passando per uomini in tutù e rigorosi costumi interi. Tra le acque è apparso anche Mosè, e qualche dinosauro.

Goliardia senza dimenticare la solidarietà: il ricavato della giornata devoluto in beneficenza per la costruzione della nuova Casa del volontariato di Cervia.