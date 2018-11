Va a fare la spesa e scompare nel nulla: ansia per la signora Margherita

Si è allontanata da casa volontariamente, per fare la spesa al supermercato, e non vi ha più fatto ritorno. Margherita Esposito, 40enne originaria di Ottaviano - sposata e mamma di due bambini -, è scomparsa da San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Di lei non si hanno più notizie da mercoledì 31 ottobre. Secondo una prima ricostruzione, Margherita Esposito sarebbe andata a bordo della sua automobile (una Fiat Punto) a fare la spesa, lasciando il telefono a casa.

Margherita Esposito scomparsa da San Giuseppe Vesuviano

L'appello è stato pubblicato anche dalla nota trasmissione Rai 'Chi l'ha visto'. "Sappiamo che la donna verso le 18:00 ha effettuato un rifornimento di carburante presso il distributore di fiducia che si trova in Via Salvati davanti al supermercato. Margherita indossa gli occhiali da vista. Con sé ha portato il suo portafogli con i documenti mentre ha lasciato a casa il suo cellulare", si legge sul sito della trasmissione di RaiTre.

La famiglia chiede massima condivisione per allargare il cerchio delle ricerche. Per eventuali avvistamenti o notizie si può contattare il seguente numero: 3351704478 o chiamare le forze dell'ordine.