Citta / Italia

Una malattia le porta via il figlio, lei lascia tutto in eredità all'ospedale

Una ex infermiera di Trieste, Maria Bologna, vedova 95enne, dopo la morte del figlio ha deciso di lasciare in eredità all'ospedale dove aveva lavorato tutta la vita i soldi accumulati nel corso degli anni: 600 mila euro che ora saranno utilizzati per nuove attrezzature