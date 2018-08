Esce di casa e scompare: Maria Catallo trovata morta

La tragica notizia è arrivata stamattina: Maria Catallo è stata ritrovata morta nel fiume Sacco in territorio di Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, nei pressi del "Ponte di Ferro". I Vigili del fuoco stanno lavorando, in questi minuti, per riportare a galla la salma. La donna, 61enne residente a Pastena, ieri era uscita di casa con la sua Smart ed era scomparsa nel nulla.

Non riuscendo più a contattarla e non vedendola tornare nella sua abitazione, i familiari avevano lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Immediatamente si sono attivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. L'auto della donna è stata ritrovata nel tardo pomeriggio di ieri a Ceprano, in via Crespasa, ai confini con Castro dei Volsci, vicino al "ponte di ferro". Ma di lei nessuna traccia. Poi stamattina il ritrovamento del corpo senza vita.

Per il momento non si esclude nessuna pista sulle cause del decesso. Nella foto di FrosinoneToday, la zona delle ricerche.