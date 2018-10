Il marito ne denuncia la scomparsa: trovata morta

Il marito aveva denunciato la sua scomparsa ai carabinieri ieri, domenica 7 ottobre. Oggi la tragica scoperta: è di Maria Tanina Momilia, 39enne mamma di due bambini, il cadavere trovato in un canale di bonifica all'Isola Sacra, nel comune di Fiumicino (Roma). A dare l'allarme, intorno alle 10, due operatori del Consorzio di bonifica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con il gruppo sommozzatori, la polizia, con la squadra della Scientifica, e i carabinieri.

Trovato il corpo di Maria Tanina Momilia a Fiumicino

Secondo i primi riscontri il corpo di Maria Tanina Momilia è stato ritrovato con il volto rivolto verso il basso, a pelo d'acqua. All'altezza della fronte, poi, una ferita. A provocarla forse qualcuno o la caduta nel canale, scrive RomaToday. Su questo indagano gli inquirenti. La donna era vestita con maglia scura, pantaloni neri di pelle e tacchi, abiti che indossava anche al momento della scomparsa domenica mattina, giorno dell'appello sui social e della denuncia di scomparsa fatta dal marito Daniele Scarpati. L'uomo aveva raccontato che la moglie le aveva detto che sarebbe andata a pranzo a casa di amici. Lì, però, non è mai arrivata. Lui, non avendo sue notizie, ha postato nel pomeriggio una foto di Maria Tanina sui social con tanto di appello: "Aiutatemi, è da stamattina alle 10 che non si hanno più notizie di mia moglie. È sparita nel nulla, aiuto".

Il riconoscimento del corpo è stato fatto dal fratello. Gli investigatori cercheranno ora di determinare gli ultimi spostamenti della 39enne. Al momento le forze dell'ordine non escludono nessuna ipotesi. Sarà ora l'autopsia a chiarire la dinamica dell'accaduto. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social.