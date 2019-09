Trovano due quintali di marijuana nel palazzo abbandonato

I militari non credevano ai loro occhi: più di due quintali di marijuana di provenienza albanese erano stati stoccati in un palazzo abbandonato nel rione Cappuccini di Brindisi. la scoperta è stata fatta dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia del capoluogo, nel corso di un sopralluogo nella struttura, dove da qualche giorno erano stati segnalati movimenti sospetti.

Brindisi, trovati 217 chili di marijuana: "Era ben nascosta"

Nel dettaglio, s tratta di una partita di 40 colli sigillati ed impermeabilizzati, per un peso totale di 217 chili. L’immobile individuato dai militari dell’Arma è in completo stato di abbandono da anni, e la perquisizione è stata difficoltosa proprio a causa di macerie e rischio di crolli. Il grosso stock di marijuana, riferiscono gli stessi carabinieri, era “ben nascosto tra le mura e le pietre cadenti del fabbricato”.

Indagini in corso per scoprire quale gruppo organizzato si stesse occupando della gestione della partita. A quel che si apprende, probabilmente la droga era stata nascosta solo provvisoriamente nell’immobile disabitato, per poi essere trasferita altrove. L'ultimo sequestro si aggiunge ai 667,305 Kg di marijuana sequestrati nei primi otto mesi dell’anno (si consideri che in tutto il 2018 ne erano stati sequestrati 223 chili) da parte dei carabinieri del comando provinciale di Brindisi.