Marina Abramovic aggredita da un sedicente artista: paura tra i turisti a Firenze

Marina Abramovic è stata aggredita a Firenze mentre usciva da Palazzo Strozzi, il museo fiorentino che da venerdì scorso ospita una sua mostra. Una brutta disavventura per l'artista serba che festeggia i 50 anni di carriera: un uomo ha tirato infatti una tela, di sua composizione, in testa alla celebre performer 71enne.

Come ricostruisce Firenze Today tutto è avvenuto Domenica maattina poco prima di mezzogiorno. Marina Abramovic, emotivamente scossa, ha trovato rifugio nel bar che si trova nel cortile di palazzo Strozzi.

L'aggressore è stato fermato dalla polizia. Si tratta di un uomo di origine Ceca, sedicente artista, da tempo residente a Firenze e già salito alla ribalta della cronaca per episodi simili: nel gennaio scorso in Piazza della Signoria l'uomo imbrattò una statua dell'artista svizzero Urs Fischercon una bomboletta spray di colore rosso. In un altro episodio l'uomo si denudò tra i turisti sempre in Piazza della Signoria ricavandone una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Il giugno scorso il 50enne salì con in mano una tela sugli scivoli della mostra "The Florence Experiment" - sempre a Palazzo Strozzi - bloccandola per oltre un'ora.

"Pensavo fosse una performance art programmata - racconta G.L. a FirenzeToday - Non ho sentito se prima di colpirla ha detto qualcosa, l'ho solo visto sdraiato".

"L'uomo, dopo essere stato preso dal personale della vigilanza, è stato accompagnato dalla Abramović. I due hanno parlato, l'uomo si sarebbe giustificato affermando "Volevo farti vedere la mia arte". I visitatori presenti sono rimasti scioccati dall'accaduto e alcuni hanno anche urlato, spaventati da quel gesto improvviso e violento."